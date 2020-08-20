HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi taşkömürünün başkentinde doğalgaz heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi taşkömürünün başkentinde doğalgaz heyecanı Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi bulunduğu iddiası büyük heyecan uyandırdı.

20.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi taşkömürünün başkentinde doğalgaz heyecanı

ZONGULDAK - Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi bulunduğu iddiası büyük heyecan uyandırdı. 191 yıl önce taşkömürünün bulunmasıyla emeğin başkenti olan Zonguldak bu kez de doğalgaz heyecanı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020 günü açıklayacağı müjde öncesi Zonguldak ismi kamuyounda geniş yankı buldu. Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj faaliyetleri geçen 30 Haziran günü Zonguldak'a gelmiş buradan da Ereğli açıklarında bulunan 'Tuna-1' alanında 15 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başlamıştı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin bölgede doğalgaz rezervi bulduğu yönündeki iddialar üzerine Zonguldak ismi kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlandı. 191 yıl önce taşkömürünün bulunmasıyla birlikte emeğin başkenti olan Zonguldak bu kez de doğalgaz heyecanı yaşıyor. Vatandaşlar, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulunduğu iddia edilen doğalgaz rezervi ile dışa bağımlılığın azaltılacağı ümidini yaşadıklarını belirterek mutluluklarını paylaştılar.

Heyecanla Cuma günü açıklanacak olan müjdeyi bekleyen vatandaşlar, Zonguldak'ın enerji ihtiyacının karşılanmasıyla gündeme gelmesinin heyecan verici olduğunu açıkladılar. Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konunun sevindirici olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir." Tüm İşçi Emeklileri Derneği Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve emekli maden işçisi Mustafa Sarıoğlu Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervinin sevindirici olacağını belirtti. Sarıoğlu, "Bir taraftan doğalgaz. Yeraltı maden ocaklarına da önem verilmesini istiyoruz. Neden Zonguldak göç ediyor. Yeteri kadar köylü değer görmediği için. Halkımız zor durumda kalıyor. Cumhurbaşkanımızın bize vereceği müjdeyi dört gözle bekliyoruz. Şimdiden Zonguldak için hayırlı olsun" dedi.

Kentte boyacılık yapan Erol Arat da "Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Ben zannetmiyorum doğalgazla alakalı bir şey olduğunu. Bence aşıyla alakalı bir açıklama yapacaklarını söylüyorum. veya ekonomiyle alakalı önemli bir açıklama yapabilir. Karadeniz bölgesinde doğalgaz bulunursa sevinçle karşılarız. Daha büyük bir şey bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi taşkömürünün başkentinde doğalgaz heyecanı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Spor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz 3. Sayfa
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Muharrem İnce Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Nihat Doğan İrem Derici
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Siirt Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi taşkömürünün başkentinde doğalgaz heyecanı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:57:41. #1.14#
title