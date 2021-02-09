Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı tüm hedefler nelerdir? Kaç hedef var? Maddeler halinde 10 hedef nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 'Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NDAKİ 10 HEDEF NEDİR?

Türkiye dünyaya uzay programını ilan etti! İşte Erdoğan'ın tek tek saydığı 10 madde;

- Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. - Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak. - Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek. - Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak. - Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak. - Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak. - Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmek. - Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak. - Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek. - Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.

TUA AÇILIMI NEDİR?

TUA'nın açılımı "Türkiye Uzay Ajansı" demektir.

TÜRKİYE UZAY AJANSI NEDİR?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip olarak, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda "Milli Uzay Programı" hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu.

Ajans ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Türkiye Uzay Ajansı, 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Gebze'de "Mİllî Uzay Programı Çalıştayı" adı altında bir çalıştay düzenlemiştir.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Millî Uzay Programı" hakkında, "TUA'ya verilen en önemli görevlerden biri ise Türkiye'nin Millî Uzay Programı'nı hazırlamak oldu. Bu program, 2021'in başından 2030'un sonuna kadar Türkiye'nin kabiliyetleri, kaynakları ve zamanlamasına ilişkin bir yol haritası belirleyecek." demiştir.

TÜRKİYE UZAY AJANSI GÖREVLERİ NELERDİR?

Ajansın görev ve yetkileri şunlardır: