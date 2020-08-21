HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
21.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Karadeniz'e uğurladığı ve Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğal gaz rezervini keşfettiğini açıkladı. Zonguldak Ereğli açıklarındaki karadan 175 kilometre uzaklıktaki alanda 15 Temmuz'dan bu yana sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinden gelen müjdeli haber Kdz. Ereğli ilçesinde vatandaşları sevince boğdu.

Ekrana kilitlenen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklamasının ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

"Tüylerimiz diken diken oldu"

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, tarihi ana tanıklık ettiklerine vurgu yaparak "Bugün tüylerimizin diken diken olduğu en mutlu olduğumuz bir gün.Yeni bir Türkiye'nin başlangıcının atıldığı bir gün. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza milli ve yerli duruşunu ve ısrarla bu konudaki inancını ve azmini sürdürdüğü için kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu Cumhuriyet tarihimizden beri elde ettiğimiz en büyük kazanımımızdır. Kaldı ki Ereğli açıklarında bunun olması demir çeliğin başkenti olan Ereğli'ye enerjinin de başkentliğini getirecektir. Borulama hattının denizden karaya getirebilecek yakın çevresindeki boru fabrikalarıyla bunu Ereğli başarabilecektir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fatih Sondaj Gemisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul'dan Karadeniz'e hareket eden ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'daki hazırlık çalışmalarının ardından geçen Haziran ayının son günlerinde Zonguldak'a geldi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği sondaj gemisi, Trabzon'da kule ve diğer parçalarının takılmasının ardından inşaatı devam eden Filyos Limanı'nın bulunduğu alana hareket etti. 30 Haziran günü halkın büyük ilgisiyle karşılaşan gemi, karadan 90 mil açıklarında sondaj faaliyeti için Tuna-1 bölgesine hareket etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü 3. Sayfa
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı 3. Sayfa
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Magazin
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kullanılabilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Fatih sondaj gemisi ne zaman yola çıktı
Fatih sondaj gemisi ne zaman yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Yeşim Salkım Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Dha Fatih Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 15:50:40. #1.15#
title