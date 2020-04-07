Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Polis, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı.

07.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Polis ve bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, bugün maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek belirlenen kişilerin adreslerine götürüldü. Hediyelerin yanı sıra paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı.

Polis ve bekçiler, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Evlerimizde kalarak inşallah bu süreci atlatacağız. Cumhurbaşkanımız size bir hediye yolladı" diyerek vatandaşlara teslim etti.

DOLANDIRICILAR İMZA ALIP BORÇLANDIRIYORCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği hediyeyi vermek için gelen polis ve bekçiyi gören Nurettin İbiş, "Bize bir mesaj geldi. Benzer yöntemlerle imza alan dolandırıcılar varmış, bir tanıdığımızın eşinin başına gelmiş onun için bizi mesajla uyardılar. Hediye getirip kağıt imzalatıp gidiyorlarmış, imza alıyor musunuz" diye sordu. Polis memuru, "Biz herhangi bir imza almıyoruz. Böyle bir sıkıntı durumunda sizden zorla imza  almak isteyen olursa yada farklı yöntemlere girişen olursa kesinlikle riayet etmeyin ve hemen 155'i arayın bizler sizin emrinizdeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeyi alan Nermin İbiş, "Şuan içine bakmadım ama güzel bir şeydir. Zaten biz onun yolunda gidiyoruz, biz ona hizmet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Bugün başlayan dağıtımların 10 gün boyunca devam edeceği belirtildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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