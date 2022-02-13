Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, Katma değer vergisi, cumhurbaşkanı, Gazete, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title