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Sektör temsilcileri Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarını memnuniyetle karşıladı

Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındık alım fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak açıklanması, sektör temsilcileri ve üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sektör temsilcileri Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarını memnuniyetle karşıladı
29.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin alınan yeni kararları sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık fiyatları sezon içinde 18-20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti" diyerek 2020 fındık fiyatlarını duyurdu. Erdoğan "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" dedi. Bunun üzerine sektör temsilcileri; açıklanan fiyatın bölge halkı için harika olduğunu ve memnuniyet yarattığını ifade etti.

"ÜRETİCİLERİN DE YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin de hasat öncesi fındık fiyatını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şahin, fiyatın sadece üreticileri değil, birçok sektörü yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, fındık fiyatının iyi olmasının bütün meslek gruplarına kazandıracağını söyledi. Geçen sene açıklanan fiyatla bu sene açıklanan fiyat arasında 6-7 lira gibi bir fark olduğuna işaret eden Şahin, bunun, çok büyük bir fark olduğunu aktardı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatını duyurmasının ardından özellikle sosyal medyaya yansıyan açıklamaların, fiyatın sevinçle karşılandığını gösterdiğini kaydederek, "Özellikle son iki yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya el attı. Onun bu konuya el atmasıyla üreticilerin de yüzü gülmeye başladı. Bu fiyat hem iktidar hem de muhalefet kesimleri tarafından sevinçle karşılandı" dedi.

"SADECE ÜRETİCİ DEĞİL, BÜTÜN MESLEK GRUPLARI KAZANDI"

Bu sezon üreticilerin fındıktan daha çok kazanacağını, bu paranın piyasayı da önemli oranda rahatlatacağını vurgulayan Şahin, berberinden sağlıkçısına, inşaatından yemek sektörüne kadar tüm esnafın buradan faydalanacağını belirtti.

Şahin, bölgede yakın zamanda fındık hasadına başlanılacağını anımsatarak, "Bu fiyatın ardından üreticilerimiz gönül rahatlığıyla bahçesine girip hasadını yapabilir. Biz sezon içerisinde bu fiyatların da burada kalmayıp daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Açıklanan fiyatın tarihi bir fiyat olduğunu ifade eden Şahin, bu fiyatla tüccar ve sanayicilerin de kazanacağını sözlerine ekledi.

"ERKEN HASATTAN KAÇININ"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise açıklanan fındık fiyatının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi açıklanan bu fiyatın üreticilere adeta çifte bayram yaşattığına dikkati çeken Soydan, "Bu fiyatı açıkladığı için öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, fındık fiyatının bu seviyede açıklanmasında emeği olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve her daim üreticilerin hakkını savunan TZOB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a, tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Soydan, üreticilere erken hasattan kaçınmaları, fındıklarını yeterince kurutmaları ve sağlıklı koşullarda depolamaları tavsiyesinde bulundu. Altınordu ilçesinde üreticilik yapan Canan Şahin de fındıkta bekledikleri bir rakamın açıklandığını belirtti. Şahin, hasat öncesi açıklanan fiyatın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Manşet

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