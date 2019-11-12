Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındıWASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.
12.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı
WASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...