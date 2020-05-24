Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
24.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA