Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sona erdi.

11.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın (AB) Konseyi Başkanı ile görüşmesi sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.


Saat 15.00 itibariyle başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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