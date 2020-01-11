Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabulü sona erdi
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabulü sona erdi - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabulü sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabulü sona erdi.

11.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.

Michel'in ziyareti AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler