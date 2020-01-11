Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabulü sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabulü sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.
Michel'in ziyareti AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.