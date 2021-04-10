Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saatlik yoğunluğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saatlik yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saatlik yoğunluğu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu dikkat çekti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde baş başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dün gün içerisinde Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nde Voleybol Federasyonu heyetini kabul etmiş, heyette bulunan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Nedim Özbey İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçerken yol güzergahında bulunan minibüsçüler ile sohbet de etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler yaşayan çiftçinin elindeki patates, soğan ve çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla satın alınıp vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı müjdesini de veren Erdoğan'a, zor günler yaşayan çiftçiler de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde görüşme de vardı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı ile yapılan ikili anlaşmalarda imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun iş temposu ve son 24 saatteki yoğunluğu da dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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