Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

25.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı , Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti 'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-İmza töreninden görüntü


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et