Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve...

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: AA
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