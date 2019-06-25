Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir." dedi.
Kaynak: AA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri
12:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçeli ile telefonla görüştüm. G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim."
12:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama...