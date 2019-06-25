Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir." dedi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et