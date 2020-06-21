Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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