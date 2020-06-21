Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık." Kaynak: AA