Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Salondan ve konuşmacıyardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış töreninde konuştu.
08.09.2019 16:05
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Salondan ve konuşmacıyardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış töreninde konuştu.(1)
Kaynak: AA