Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İllet İttifakına Karşı Muzaffer Kılacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İllet ittifakına karşı muzaffer kılacağız"

25 adaydan 3 tanesi MHP'den

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakını Başkent Ankara'da karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız Bu devletimize illetleri dokundurtmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programına" katıldı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen program öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda bulunan vatandaşlara hitap etti. Büyükşehir Belediye başkanıyla birlikte 24 ilçe belediye başkan adayını programda açıklayacağını ifade eden Erdoğan, 25 adaydan 3 tanesinin Cumhur İttifakı gereği Milliyetçi Hareket Partisi'nden olduğunu, diğerlerinin AK Parti'den olduğunu belirtti. "Cumhur İttifakını Başkent Ankara'da karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız" diyen Erdoğan, başkente yakışır bir aday olarak Mehmet Özhaseki'yi belirlediklerini söyledi. Erdoğan, Özhaseki'nin 5 dönem Kayseri büyükşehiri yönettiğini ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatarak, "O günden bugüne hayatı tamamiyle şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlere 3 ay kaldığını hatırlatan Erdoğan, "2019 yılı milletimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Allah yar yardımcınız olsun. Unutmayın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız, başkentimizin daha güzel yapacağız ve bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Bu yolda, bunu başaracağız" mesajını verdi.

Kaynak: İHA