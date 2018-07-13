Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk toplantıyı yapacağımız günde tıpkı bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyum. Zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize"

-"Eski meclis binamıza geldik. 1924 yılından itibaren süren bu büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere buradayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Meclis Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1'inci Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.