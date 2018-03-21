Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Mektubu Şehit Halisdemir'in Ailesine Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 milyon aileye bu tohumlar gidecek ve oradan karaçam üreteceğiz, bereketlenecek ormanlarımız. Ağzı olan herkes konuşuyor ya. Hadi onlar konuşmaya devam etsin biz de işimize devam edelim" dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye genelinden gelen orman köylülerinin katıldığı "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkanken köylülerin hediye ettiği yöresel şalı boynuna takarak köylülerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, konuşması boyunca yöresel şalı boynunda taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz PKK'nın kutladığı Nevruzu değil, inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz" diyerek Nevruz'U kutladı. Erdoğan, "Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım" dedi.

"Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında yerimizi aldık"

Türkiye'nin 15 yılda 4 miyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduğunu belirten Erdoğan, "Orman alanlarımızı 208 milyon dekardan 223 milyon dekara çıkartmış olmamız iftihar verici. Bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir. Ülkemizde bir dönem gece kondularla, plansız yapılaşmalarla nasıl şehircilik faciaları yaşadıysak, yeşilimizin de hoyratça tahrip edildiğine hep şahit olduk. Biz diğer alanlarda olduğu gibi ormanlarımız konusunda bu tabloyu geri çevirmek için 15 yıldır kararlı adımlar atıyoruz. Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında yerimizi aldık" diye konuştu.

Uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını belirten ve sadece 11 üniversitede 6 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydeden Erdoğan, '5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman projesinin hayata geçirildiğinin altını çizdi, şuana kadar 3 bin 500'e yakın köyde mahsulü gelire dönüşecek 10 milyon ağaç dikildiğini belirtti. Erdoğan, "Zeytinciliğimizi geliştirmek için 189 köyde, 72 bin 500 zeytin fidanı ile işe başladık. Ayrıca 1 milyon yabani zeytini aşılayarak vatandaşlarımıza dağıttık. Dünyada önemli bir pazarı olan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda önemli bir atılım gerçekleştirdik. Böylece yıllık üretimi 31 bin tondan 586 bin tona çıkarttık" şeklinde konuştu.

"23 milyon aileye bu tohumlar gidecek ve oradan karaçam üreteceğiz"

"Daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim" sloganı ile yeni bir hamlenin başlatıldığını kaydeden Erdoğan, "Amacımız hala ülkemizin yüzde 28,6'sını kaplayan orman varlığımızı 2023 yılında yüzde 30'a çıkartmaktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı orman varlığımızı artırma kampanyamıza davet ediyorum. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için vatandaşlarımıza ulaştıracağımız fidanların ve tohumların toprakla buluşturulmasını istiyoruz" diyerek, Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" isimli şiirini okudu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının, PTT vasıtasıyla 23 milyon haneye göndereceği mektupların içerisinde karaçam tohumları olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların büyümesini sağladığımız takdirde daha yeşil bir Türkiye hedefine o kadar çabuk ulaşacağız. İnşallah biraz sonra ilk mektubu posta kutusuna atarak bu projeyi başlatıyoruz. Bu projenin aynı zamanda internet ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektup adetinin yaşatılması yönünde de bir adım olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mektupların gönderilmesini eleştiren ve israf olduğu yönünde iddiada bulunan bazı kesimlerin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ne alakası var ya? Şu anda ormanlarımız yeri gelen bazı yerlerde hiç kesilmiyor mu zannediyorsunuz? Hem ormanı rahatlatmak hem de ormanlarda hani 'hüdayı nabit' deriz ya, bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Kendi sektörlerinde, kağıt sektöründe bunlar kullanılır. Şimdi bütün bu gazete kağıtları vesaire bunlar gerçekten çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor zannediyorsun. İşte bunlardan. Burada da zarf, kağıt bunlardan elde ediliyor ve onlarla birlikte biz yeni bir hareket inşa ediyoruz. Onlarla karaçam üreteceğiz. 23 milyon aileye bu tohumlar gidecek ve oradan karaçam üreteceğiz, bereketlenecek ormanlarımız. Ağzı olan herkes konuşuyor ya. Hadi onlar konuşmaya devam etsin biz de işimize devam edelim" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul'da yapılan çevre projelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Gazeteler maske dağıtıyordu maske, kirli hava solumasınlar diye, bundan kurtardık. Bırakınız ağaçlarını, çiçeklerini sulamayı, vatandaşına içecek su veremeyen yönetimden, kimden aldık? Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesinden aldık" dedi.

Yürütülen ağaçlandırma projeleriyle toprakların erozyon tehdidinden korunduğunu kaydeden Erdoğan, "Üstelik de yatay kök olmamalı, dikey kök olmalı. Yatay kök olduğunda heyelan yine mümkün ama dikey olursa o heyelanı engeller. Bir Karadeniz çocuğu olarak bunu yaşıyoruz. Çünkü Karadeniz'de dikey kök olduğunda böyle heyelan olmuyordu ama yatay kök çaya geçtiğimiz de bir de ona meşhur Avrupa gübresini koyduğumuzda azot nitrat ne yapıyor, toprağı adeta eritiyor. Eriterek yağmurla bütünleştiğinde heyelan adeta bir balçık geliyor, evleri alıp götürüyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İlk mektubu şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesine gönderdi

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde karaçam tohumu bulunan ilk mektubu salona getirilen posta kutusuna atarak şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesine gönderdi. Erdoğan, "İnşallah onun kabristanında en uygun yere dikilmesi temennisi ile Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ise mektubu Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mithat Dunca'nın ailesine gönderirken, Orman ve Su İşleri Bakanı ise Konya Akşehir'de ağaçlandırma yapan Fadime Ünal'a gönderdi.

Okul bahçesi ağaçlandırması için Van'daki Tuşba Şehit Çetin Aysan Ortaokuluna, ibadethane ağaçlandırılması için Giresun'daki Bulancak Sarayburnu Camisi'ne ve gelir getirici tür zeytin ağaçlandırılması için Hatay'daki Bakras Orman Mahallesi'ne ve karayolu ağaçlandırması için Yalova'daki Osmangazi Köprüsü'nün Orhangazi çıkışına canlı bağlantılar yapılarak fidanlar dikildi.

Yalova bağlantısı esnasında Vali Tuğba Yılmaz, "Afrin şehir merkezine girmek suretiyle teröristlere, hainlere, zalimlere korku; mazlum sivil halka ise güven veren kahraman askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize şahsım ve tüm Yalova halkının selam ve dualarını iletiyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yöremiz için de önemli olan zeytin ağacımızın fidanını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve burada bulunanlarla dikmek isteriz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tuğba Hanım'ı Afrin'e gönderelim" demesi üzerine, Vali Tuğba Yılmaz da "Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım" karşılığını verdi. - ANKARA