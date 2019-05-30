Erdoğan: İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak
Yargı Reform Paketi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katılıyor.
Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan yapılacak.
Kaynak: İHA