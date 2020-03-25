Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık." Kaynak: AA