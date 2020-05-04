Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için giriş çıkış sınırlamasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için giriş çıkış sınırlamasını bitiriyoruz.