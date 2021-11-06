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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda fotoğraf çektirdi

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çektirmesi BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak için Batman'a geldi.

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çektirmesi BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak için Batman'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı inceledi.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda fotoğraf çektirdi

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