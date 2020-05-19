Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ilısu Barajı) İnşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile törene katılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız...
19.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile törene katılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık."
Kaynak: AA