Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık." Kaynak: AA