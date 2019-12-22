Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ödül vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.
22.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ödül vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA