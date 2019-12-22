Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ödül vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

22.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi

Genel Başkanvekili 'un ödül vermesi

Cumhurbaşkanı 'ın ödül vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi
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