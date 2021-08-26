Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte... - Haberler
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