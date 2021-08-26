Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan