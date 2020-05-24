CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İLHAM ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. İki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve işbirliğini sürdürme kararlığını yineleyerek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Kaynak: DHA