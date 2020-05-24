CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İLHAM ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. İki lider, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışma ve işbirliğini sürdürme kararlığını yineleyerek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.
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Kaynak: DHA