Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Resmi Törenle Karşıladı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Azerbaycan'daki seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan İlhan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Aliyev'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi. Törende askeri bando tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da çalındı. Törende Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu. - ANKARA