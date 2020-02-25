Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tespih hediye etti.

25.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti 'ye gelen Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'e tespih hediye etti.


Kaynak: DHA

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