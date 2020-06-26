Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA'ya konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA'ya konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görülen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Meslek lisesine gidiyorum dediğim zaman insanların yüzü düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA'ya konuştu
26.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görülen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Meslek lisesine gidiyorum dediğim zaman insanların yüzü düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile görüştüğü öğrencilerden biri olan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı. Görüşmenin çok güzel geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz güzel geçti. Meslek lisesi ve imam hatip liselerinden bahsettim. Sorum oydu. Mesela meslek liselerine daha az değer verdiği, imam hatip liselerine daha çok önem verdiğini söyledim. Cumhurbaşkanımızda 'Bizim için fen lisesi de meslek lisesi ve imam hatip lisesi hepsi benim çocuklarım gibi. Benim için bir ayrımcılık yok' dedi. Cumhurbaşkanımızla görüşmek mutlu ve gurur vericiydi. Huzur verdi. Soy ismim Erdoğan olduğu için Cumhurbaşkanımız bana 'Bizi akrabamız mısın' dedi. 'Estağfurullah' dedim. Onun soyadını taşıdığım için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

12. Sınıf Öğrencisi Erdoğan, "Ben meslek lisesi öğrencisi olarak bu okuldan çıkınca en azından üniversite okumadan bir belgemiz olunca bir işe girip o işte kendimizi geliştirip, geliştirdikten sonra kendimi geliştirme planım var. Meslek liselerinin puanı ne kadar düşük olsa da önceden değerliydi. Şuan neredeyse meslek lisesinin hiç değeri kalmadı. Sıradan bir seviyeye düştü. Bu gerçekten bizi üzüyor. Biri sorduğu zaman 'Meslek lisesine gidiyorum' dediğim de yüzleri düşüyor. 'Buda meslek lisesine gidiyormuş' hesabı yapıyorlar. Bu yanlıştır. Meslek lisesi iş üretiyor. Biz pandemi sürecinde burada dezenfektan ürettik, kolonya ürettik. Burada bize hem iş öğretiyorlar hem de ilerde iş imkanı sunuyorlar. Bun bunlarla gurur duyuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi Haber
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çatlak Şanzel İlker Kulaksız Hayal Köseoğlu Mehmet Cahit Güran
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA'ya konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 20:13:05. #1.14#
title