Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Arasındaki Görüşmede, İki Liderin Suriye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede, iki liderin Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Astana görüşmelerine değindikleri, ayrıca Hamburg'ta G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede, iki liderin Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Astana görüşmelerine değindikleri, ayrıca Hamburg'ta G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.