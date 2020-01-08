Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin yeniden görüşmeye başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin yeniden görüşmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden görüşmeye başladı.

08.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin yeniden görüşmeye başladı

Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı yeniden görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesinin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Tören sonrası iki lider tekrar görüşmeye başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları da katılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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