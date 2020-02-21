Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

21.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:44

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama, "Rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alınmıştır "denildi.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -

Kaynak: DHA