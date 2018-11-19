Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Suriye Konusunu Görüşecek

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Suriye konusunu da ele alacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bir kez daha Türkiye'ye geliyor. 2017 yılının Eylül ayından bu yana 4. kez Türkiye'yi ziyaret eden Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Kremlin'den yapılan açıklamada, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra görüşmenin ana maddesini Suriye'deki iç savaş oluşturacak. Rus tarafı, Suriye'nin yanı sıra Rusya ve Türkiye'nin, Suriye krizinin son bulması, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve insani durumun düzeltilmesi için çalışmaya devam edileceğini de duyurdu. Moskova ile Türkiye, Suriye'de iç savaşın son bulması, istikrarın sağlanması için büyük çaba sarf etmişti.

Rus liderin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin en önemli maddesi ise Türk Akımı doğalgaz botu hattı. Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'ne katılacak. Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'da ulaştıracak olan proje, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğundaki iki boru hattından oluşuyor. İlk sevkıyatın ise 2019'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Görüşülmesi beklenen bir diğer konu ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşa süreci. - MOSKOVA