Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan