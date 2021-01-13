Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

13.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmelerle ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti.

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin, barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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