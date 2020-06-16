Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel videokonferansla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel videokonferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel videokonferansla görüştü
16.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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