Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.

24.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı 'ın Başbakanı ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı. Merkel, görüşmeyi yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne saat 14.40 sıralarında geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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