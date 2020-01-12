Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Es-Serrac görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
(İHA)