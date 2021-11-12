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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi liderler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi liderler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev teknede sohbet etti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi liderler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konsey üyesi liderler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidiyor

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