Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson Afganistan'ı görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson Afganistan'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson Afganistan'ı görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptıkları telefon görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptıkları telefon görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson ve Erdoğan'ın, telefon görüşmesinde Afganistan'daki gelişmeleri ele aldığı aktarılarak, Afganistan'da kurulacak olan yeni hükümetin "kadın haklarını koruması" konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin uluslararası toplumun Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulması ve Afganları desteklemek için birlikte çalışmasının önemini ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Liderler, herhangi bir yeni hükümetin Afganistan'daki tüm nüfusu temsil etmesi, kadınlar ile azınlıkların haklarını koruması gerektiği ve Taliban'ın bu konudaki sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirileceği görüşünü paylaştı. Birleşmiş Milletler koordinasyonunun bu çabanın merkezinde yer alacağını belirterek, ülkelerin yardım ve mülteciler üzerindeki yük paylaşımını taahhüt etmeleri gerektiği konusunda anlaştılar" denildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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