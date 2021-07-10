Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi.

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi - Haberler
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