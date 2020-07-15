Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katıldı.
15.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, törenin ardından bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA