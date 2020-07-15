Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, törenin ardından bir süre sohbet etti. Kaynak: AA