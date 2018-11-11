Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde görüştü. Erdoğan ile Trump bir süre sohbet etti, yemekte yan yana oturdu. 11.11.2018 00: 18: 47 TSI

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