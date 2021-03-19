Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in video konferans görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in video konferans görüşmesi başladı

19.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in video konferans görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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