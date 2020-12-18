Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz."

18.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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