Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz."
18.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu