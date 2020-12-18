Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçemiz (Kağıthene) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu