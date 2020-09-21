Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

21.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:27

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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