Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık"

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. (2)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık

GRAFİKLİ-Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı Açıklaması

GRAFİKLİ-Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı Açıklaması

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title