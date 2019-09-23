Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi'nde - NEW

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi'nde - NEW

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

23.09.2019 22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi'nde - NEW

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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